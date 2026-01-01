Рейтинг@Mail.ru
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 01.01.2026 (обновлено: 21:12 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/iran-2065991460.html
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ
Трое человек погибли, 17 пострадали при нападении на полицию на западе Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:45:00+03:00
2026-01-01T21:12:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065982540_0:72:1129:707_1920x0_80_0_0_34db02c7e484b80b5542ca2662ed2319.jpg
https://ria.ru/20251230/prezident-2065615601.html
https://ria.ru/20251230/iran-2065650979.html
https://ria.ru/20251229/tegeran-2065471212.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065982540_0:0:1003:752_1920x0_80_0_0_d8c31adc45097efee4e64a7c53b9c77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ

Fars: трое человек погибли, 17 пострадали во время протестов на западе Ирана

© Фото : соцсетиАкция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Трое человек погибли, 17 пострадали при нападении на полицию на западе Ирана, передает агентство Fars.
Ранее агентство передавало о столкновениях между полицией и участниками протестов в городе Лордеган соседней провинции - Чехармехаль и Бахтиярия. Там протесты переросли в столкновения с полицией, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали. Некоторые из протестующих начали кидать камни в сторону административных зданий города, а также банков, повредив некоторые постройки.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Президент Ирана призвал выслушать требования протестующих
30 декабря 2025, 12:06
"В районе 18 часов (17.30 мск - ред.) группа погромщиков, воспользовавшись протестами населения в городе Эзна в провинции Лурестан, совершила нападение на штаб полиции, в ходе столкновения три человека погибли, 17 получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники нападения кидали камни в полицию и подожгли несколько полицейских машин.
Телеканал Press TV сообщал о гибели добровольца и члена организации "Басидж", связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в городе Кухдашт на западе Ирана.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на агрессию США
30 декабря 2025, 13:49
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Шествие в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты
29 декабря 2025, 17:18
 
В миреИранТегеран (город)СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала