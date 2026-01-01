На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ

Ранее агентство передавало о столкновениях между полицией и участниками протестов в городе Лордеган соседней провинции - Чехармехаль и Бахтиярия. Там протесты переросли в столкновения с полицией, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали. Некоторые из протестующих начали кидать камни в сторону административных зданий города, а также банков, повредив некоторые постройки.