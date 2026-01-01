На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Трое человек погибли, 17 пострадали при нападении на полицию на западе Ирана, передает агентство Fars.
Ранее агентство передавало о столкновениях между полицией и участниками протестов в городе Лордеган соседней провинции - Чехармехаль и Бахтиярия. Там протесты переросли в столкновения с полицией, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали. Некоторые из протестующих начали кидать камни в сторону административных зданий города, а также банков, повредив некоторые постройки.
"В районе 18 часов (17.30 мск - ред.) группа погромщиков, воспользовавшись протестами населения в городе Эзна в провинции Лурестан, совершила нападение на штаб полиции, в ходе столкновения три человека погибли, 17 получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники нападения кидали камни в полицию и подожгли несколько полицейских машин.
Телеканал Press TV сообщал о гибели добровольца и члена организации "Басидж", связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в городе Кухдашт на западе Ирана.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
