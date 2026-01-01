В Иране протесты переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Протесты переросли в столкновения с полицией на юго-западе Ирана, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали, передает иранское агентство Протесты переросли в столкновения с полицией на юго-западе Ирана, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали, передает иранское агентство Fars

По данным агентства, столкновения произошли в городе Лордеган в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана . Некоторые из протестующих начали кидать камни в сторону административных зданий города, а также банков, повредив некоторые постройки.

"Число погибших (в протестах - ред.) составило два", - передает агентство со ссылкой на источник.

Fars уточняет, что столкновения митингующих с полицейскими произошли до полудня 1 января, в данный момент ситуация в городе спокойная.

"Для разгона полиция использовала слезоточивый газ, у некоторых протестующих было оружие... Некоторые из них начали стрелять в сторону полицейских сил, несколько полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.

Телеканал Press TV сообщал о гибели добровольца и члена организации "Басидж", связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в городе Кухдашт на западе Ирана.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.