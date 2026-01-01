Рейтинг@Mail.ru
В Иране протесты переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 01.01.2026 (обновлено: 19:19 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/iran-2065981139.html
В Иране протесты переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ
В Иране протесты переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
В Иране протесты переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ
Протесты переросли в столкновения с полицией на юго-западе Ирана, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали, передает иранское... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T19:02:00+03:00
2026-01-01T19:19:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065982540_0:72:1129:707_1920x0_80_0_0_34db02c7e484b80b5542ca2662ed2319.jpg
https://ria.ru/20251229/tegeran-2065471212.html
https://ria.ru/20251230/prezident-2065615601.html
https://ria.ru/20251227/iran-2065111985.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065982540_0:0:1003:752_1920x0_80_0_0_d8c31adc45097efee4e64a7c53b9c77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
В Иране протесты переросли в столкновения с полицией, сообщают СМИ

Fars: в Иране протесты переросли в столкновения с полицией, два человека погибли

© Фото : соцсетиАкция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Протесты переросли в столкновения с полицией на юго-западе Ирана, по меньшей мере два человека погибли, несколько полицейских пострадали, передает иранское агентство Fars.
По данным агентства, столкновения произошли в городе Лордеган в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана. Некоторые из протестующих начали кидать камни в сторону административных зданий города, а также банков, повредив некоторые постройки.
Шествие в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Тегеране прошли протесты на фоне падения курса местной валюты
29 декабря 2025, 17:18
"Число погибших (в протестах - ред.) составило два", - передает агентство со ссылкой на источник.
Fars уточняет, что столкновения митингующих с полицейскими произошли до полудня 1 января, в данный момент ситуация в городе спокойная.
"Для разгона полиция использовала слезоточивый газ, у некоторых протестующих было оружие... Некоторые из них начали стрелять в сторону полицейских сил, несколько полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Президент Ирана призвал выслушать требования протестующих
30 декабря 2025, 12:06
Телеканал Press TV сообщал о гибели добровольца и члена организации "Басидж", связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в городе Кухдашт на западе Ирана.
В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Иран находится в состоянии тотальной войны с Западом, заявил Пезешкиан
27 декабря 2025, 22:26
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала