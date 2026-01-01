https://ria.ru/20260101/inostrantsy-2065936906.html
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы - РИА Новости, 01.01.2026
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы
Высока вероятность, что среди жертв пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии есть иностранцы, сообщила полиция кантона Вале. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:48:00+03:00
2026-01-01T12:48:00+03:00
2026-01-01T12:56:00+03:00
в мире
швейцария
вале (кантон)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065919893_0:399:808:853_1920x0_80_0_0_508f23b026b0029caa0f9ff2c56b4061.jpg
https://ria.ru/20260101/amsterdam-2065909986.html
швейцария
вале (кантон)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065919893_0:324:808:929_1920x0_80_0_0_c6c63c72987ae72583055025717a1a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, вале (кантон)
В мире, Швейцария, Вале (кантон)
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы
Среди погибших при пожаре на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы