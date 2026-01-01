Рейтинг@Mail.ru
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы - РИА Новости, 01.01.2026
12:48 01.01.2026
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы
Высока вероятность, что среди жертв пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии есть иностранцы, сообщила полиция кантона Вале. РИА Новости, 01.01.2026
Среди погибших на курорте в Швейцарии могли быть иностранцы

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Высока вероятность, что среди жертв пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии есть иностранцы, сообщила полиция кантона Вале.
"Высока вероятность, что среди погибших есть иностранные граждане, с посольствами свяжутся в ходе расследования", - сообщил на пресс-конференции глава кантональной полиции Вале Фредерик Гислер.
Ранее в диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
