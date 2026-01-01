В России продлили механизм параллельного импорта

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Соответствующий закон вступил в силу.

Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.

"Стоит отметить, что механизм параллельного импорта был введен как временная антикризисная мера, и его дальнейшее применение будет зависеть как от отечественного промышленного потенциала так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции", - пояснили РИА Новости в Минпромторге РФ.

В ведомстве добавили, что с мая 2022 года Минпромторг фиксирует снижение объемов параллельного импорта, это же подтверждается данными ФТС РФ.

"Если в начале действия механизма объем импорта в среднем составлял 4 миллиарда долларов в месяц, то в 2025 он в среднем снизился до 2 миллиардов долларов в месяц. Такая динамика отражает, в том числе успешную адаптацию экономики к санкционному давлению, рост отечественного производства и увеличение поставок продуктов-аналогов из дружественных стран", - подчеркнули в Минпромторге РФ.

В связи с этим министерство продолжает работу по оптимизации перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту. Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей или производителей из дружественных стран.