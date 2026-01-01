Хинштейн выразил соболезнования после гибели мирных граждан в Хорлах

КУРСК, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области, отметив, что это "варварское преступление" не останется без наказания.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.

"Нет никаких слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от того, что произошло сегодня ночью в Херсонской области. Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого. Ударить в новогоднюю ночь по кафе, где отдыхали люди. Где были дети. Эта мерзкая жестокость просто не укладывается в голове!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале