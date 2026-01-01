Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн выразил соболезнования после гибели мирных граждан в Хорлах
13:44 01.01.2026 (обновлено: 13:46 01.01.2026)
Хинштейн выразил соболезнования после гибели мирных граждан в Хорлах
Хинштейн выразил соболезнования после гибели мирных граждан в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Хинштейн выразил соболезнования после гибели мирных граждан в Хорлах
Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области, отметив, что это... РИА Новости, 01.01.2026
Хинштейн выразил соболезнования после гибели мирных граждан в Хорлах

Хинштейн: удар ВСУ по кафе в Херсонской области не останется без наказания

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
КУРСК, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области, отметив, что это "варварское преступление" не останется без наказания.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
Захарова обвинила спонсоров Киева в теракте в Херсонской области
11:36
"Нет никаких слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от того, что произошло сегодня ночью в Херсонской области. Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого. Ударить в новогоднюю ночь по кафе, где отдыхали люди. Где были дети. Эта мерзкая жестокость просто не укладывается в голове!", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что Курская область скорбит.
"Для наших соседей, как и для всей страны, это чудовищная, страшная потеря. Светлая память всем, кого не стало. Самые глубокие слова соболезнования родным погибших. Всем раненым - как можно скорее оправиться и встать на ноги. Без наказания это варварское преступление не останется", - добавил глава Курской области.
Число погибших при атаке БПЛА в Херсонской области превысило 24
Число погибших при атаке БПЛА в Херсонской области превысило 24
дополняется ...
 
Херсонская областьКурская областьЧерное мореАлександр ХинштейнВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
