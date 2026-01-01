https://ria.ru/20260101/harkov-2065937940.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2026
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:51:00+03:00
2026-01-01T12:51:00+03:00
2026-01-01T12:51:00+03:00
в мире
харьков
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы