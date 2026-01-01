Грузия упразднила Временную администрацию Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 1 янв - РИА Новости. В Грузии 1 января упраздняется созданная при правлении экс-президента Михаила Саакашвили временная администрация Южной Осетии, следует из принятого властями страны закона.
Парламент Грузии 17 декабря принял в окончательном чтении закон о признании утратившими силу законодательных актов, по которым в 2007 году была создана временная администрация Южной Осетии. В законе сказано, что орган будет упразднен 1 января 2026 года.
Россия продолжит оказывать помощь Южной Осетии, заявил МИД
22 декабря 2025, 18:59
Власти Грузии заявили о решении упразднить временную администрацию Южной Осетии в середине ноября. Структура, о которой идет речь, была создана в годы правления Саакашвили и после 2008 года существовала за пределами республики.
После распада СССР и вооруженного конфликта с Грузией Южная Осетия с 1992 года существовала как непризнанная республика, контролировавшая лишь часть заявленной территории. Значительная часть Южной Осетии - в частности, почти весь Ленингорский район и ряд сел к северу от Цхинвала - продолжали оставаться под властью Тбилиси. В 2006 году для ряда этих населенных пунктов была создана так называемая временная администрация Южной Осетии, которую Грузия рассматривала как альтернативную властную структуру.
Восьмого августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, многие жители которой уже имели гражданство России. В ответ Москва была вынуждена провести военную операцию, по итогам которой грузинские военные спустя пять дней были вытеснены из республики. Двадцать шестого августа 2008 года РФ признала суверенитет Южной Осетии, а также другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, ряд других государств. Россия не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию частью своей территории.
Саакашвили нанес тяжелейший ущерб Грузии, заявил Кобахидзе
8 августа 2025, 11:16