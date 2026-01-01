Рейтинг@Mail.ru
ГУ Генштаба: передача США данных сбитых БПЛА ВСУ поможет установить истину
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 01.01.2026 (обновлено: 20:37 01.01.2026)
ГУ Генштаба: передача США данных сбитых БПЛА ВСУ поможет установить истину
Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Передача США контролеров сбитых 29 декабря украинских БПЛА позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины, заявил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
«
"Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины", - сказал Костюков во время передачи материалов и приборов.
