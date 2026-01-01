Киевский режим показал свое зверство, совершив атаку в Хорлах, заявили в ГД

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Атака ВСУ на кафе в Хорлах Херсонской области является очередным подтверждением зверства и беспринципности террористического киевского режима, Атака ВСУ на кафе в Хорлах Херсонской области является очередным подтверждением зверства и беспринципности террористического киевского режима, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Атака на кафе в Хорлах Херсонской области - очередное подтверждение зверства и беспринципности террористического киевского режима. Самому маленькому ребенку было около трех лет", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

По ее словам, убийство простых мирных жителей, в том числе детей, которые встречают Новый год, было спланировано заранее.

"Это жалкая, беззубая попытка киевского режима отомстить за разрушенные склады боеприпасов, оборонные предприятия, пункты скопления техники, которую Зеленский так жалобно выпрашивает у своих западных "друзей", пособников терроризма. Для них это своего рода "отчет" за потраченные средства, ведь на полях СВО они терпят настоящий разгром", - отметила она.

Парламентарий добавила, что находится на связи с Херсонской областью. Кузнецова уточнила, что после удара ВСУ в Херсонской области было госпитализировано 14 человек, включая четырех детей.