Киевский режим показал свое зверство, совершив атаку в Хорлах, заявили в ГД

В мире, Херсонская область , Черное море, Россия, Анна Кузнецова, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Атака ВСУ на кафе в Хорлах Херсонской области является очередным подтверждением зверства и беспринципности террористического киевского режима, заявила
вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
в четверг сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. СК РФ
возбудил уголовное дело о теракте.
"Атака на кафе в Хорлах Херсонской области - очередное подтверждение зверства и беспринципности террористического киевского режима. Самому маленькому ребенку было около трех лет", - написала Кузнецова
в своем Telegram-канале.
По ее словам, убийство простых мирных жителей, в том числе детей, которые встречают Новый год, было спланировано заранее.
"Это жалкая, беззубая попытка киевского режима отомстить за разрушенные склады боеприпасов, оборонные предприятия, пункты скопления техники, которую Зеленский так жалобно выпрашивает у своих западных "друзей", пособников терроризма. Для них это своего рода "отчет" за потраченные средства, ведь на полях СВО они терпят настоящий разгром", - отметила она.
Парламентарий добавила, что находится на связи с Херсонской областью. Кузнецова уточнила, что после удара ВСУ
в Херсонской области было госпитализировано 14 человек, включая четырех детей.
"Врагу вынесен приговор вместе с приспешниками террористов киевского режима. Ответственность за эту кровь и преступления на всех, кто поддерживает сегодняшних террористов на Украине", - заключила она.