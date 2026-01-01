Рейтинг@Mail.ru
14:51 01.01.2026
Лихачев назвал пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 подвигом
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал подвигом пуск энергоблока №1 Курской АЭС-2.
россия
курчатов
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
курская аэс
россия, курчатов, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, курская аэс
Россия, Курчатов, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2, Курская АЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Ростехнадзора
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал подвигом пуск энергоблока №1 Курской АЭС-2.
Новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.
"И строители, и коллектив Курской АЭС, и жители города Курчатова, все куряне продемонстрировали уникальное мужество. Ни на минуту не останавливалась работа, причем курские строители очень много помогали еще и региону для создания защитных сооружений, для поддержки региона своими силами в самые трудные времена. Без сомнения, это подвиг, и за этим подвигом следила не только вся наша страна, но и подавляющее большинство зарубежных партнеров", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начал работу
Россия Курчатов Алексей Лихачев Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Курская АЭС-2 Курская АЭС
 
 
