Лихачев назвал пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 подвигом

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал подвигом пуск энергоблока №1 Курской АЭС-2.
Новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.
"И строители, и коллектив Курской АЭС, и жители города Курчатова, все куряне продемонстрировали уникальное мужество. Ни на минуту не останавливалась работа, причем курские строители очень много помогали еще и региону для создания защитных сооружений, для поддержки региона своими силами в самые трудные времена. Без сомнения, это подвиг, и за этим подвигом следила не только вся наша страна, но и подавляющее большинство зарубежных партнеров", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
