В Берлине полицейских атаковали под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме"

Полицейские в Берлине минувшей ночью были атакованы пиротехникой, которую применили политические активисты, выступавшие под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме", РИА Новости, 01.01.2026
БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Полицейские в Берлине минувшей ночью были атакованы пиротехникой, которую применили политические активисты, выступавшие под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме", сообщила полиция столицы ФРГ.
Издание Tagesspiegel ранее сообщило о множестве нападений на сотрудников правоохранительных органов в Берлине
с использованием пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января.
"Для участия в шествии под открытым небом и под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме" около 22.30 (31 декабря - ред.) собрались примерно 200 участников. Около 23.30 шествие начало движение. В ходе промежуточной акции на перекрестке… (в районе Моабит - ред.) полицейские силы, задействованные для охраны порядка, подверглись массированному нападению с применением пиротехники со стороны участников шествия", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате этого инцидента пострадали восемь полицейских, нарушители были задержаны.
Шествие "Новогодняя ночь в тюрьме" ежегодно проходит в Берлине в канун Нового года, 31 декабря. Его организаторами и участниками являются левые группы, которые таким образом протестуют против тюремной системы и "классового правосудия", сообщается на сайте шествия. Традиционно марш проходит мимо крупных исправительных учреждений Берлина, таких, например, как тюрьма Моабит, или заканчивается митингом у их стен. При этом иногда шествие сопровождается музыкой или использованием пиротехники, чтобы заключенные "могли услышать и увидеть поддержку снаружи".
В полиции также сообщили, что на данный момент имеются данные в общей сложности о 22 полицейских, получивших в Берлине в новогоднюю ночь травмы от нападений с использованием пиротехники.
По последней информации, в ходе операции в новогоднюю ночь правоохранители задержали в столице Германии
около 430 человек и возбудили почти 800 уголовных дел, в основном за нарушение законов об оружии и о взрывчатых веществах, уточнили в полиции.
Немецкие полицейские также подверглись нападениям в новогоднюю ночь и в других городах Германии. По информации агентства DPA, в Гамбурге
травмы получили как минимум десять полицейских, а в Лейпциге
неизвестные забросали стражей порядка стеклянными бутылками.