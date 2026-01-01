Умер бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Мухсин Мухамадиев

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Бывший футболист московских "Спартака" и "Локомотива" Мухсин Мухамадиев умер в возрасте 59 лет, сообщается на странице таджикистанского клуба "Истиклол" в соцсети Х.
В "Истиклоле" Мухмадиев с 2022 по 2024 год занимал должность первого вице-президента, а до этого тренировал команду. У Мухамадиева в феврале случился инсульт, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.
"С глубокой скорбью сообщаем вам, что сегодня перестало биться сердце лидера таджикистанского футбола, мастера спорта Таджикистана и Советского Союза Мухсина Муслимовича Мухамадиева", - говорится в заявлении клуба.
Мухамадиев является чемпионом России (1994) в составе "Спартака", ранее он играл за "Локомотив", также представлял российские "Локомотив" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва), "Шинник", "Арсенал" и "Витязь". Будучи спортивным директором казанского "Рубина" дважды выиграл чемпионат России. На его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России.