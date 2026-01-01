Умер бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Мухсин Мухамадиев

В "Истиклоле" Мухмадиев с 2022 по 2024 год занимал должность первого вице-президента, а до этого тренировал команду. У Мухамадиева в феврале случился инсульт, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.