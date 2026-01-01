Рейтинг@Mail.ru
В системе ФСБ воссоздают следственные изоляторы
00:39 01.01.2026
В системе ФСБ воссоздают следственные изоляторы
В системе ФСБ воссоздают следственные изоляторы
2026
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Следственные изоляторы воссоздаются в системе Федеральной службы безопасности России с 1 января 2026 года, следует из соответствующего закона, который вступает в силу в четверг.
В ведение ФСБ возвращаются следственные изоляторы, переданные в 2006 году Федеральной службе исполнения наказаний. Речь идет о СИЗО центрального подчинения ФСИН. Они будут включены в структуру органов государственной безопасности. Таким образом, ФСБ сможет доставлять, конвоировать и содержать в отдельных СИЗО подозреваемых, обвиняемых и осужденных по профильным уголовным делам.
Закон о воссоздании в системе ФСБ следственных изоляторов позволит повысить эффективность расследования уголовных дел по преступлениям, направленным против государственной безопасности, поможет пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь со своими агентами, препятствовать ведению следствия и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность, поясняли в Госдуме РФ.
Согласно другому закону, вступающему в силу также 1 января 2026 года, начальники следственных изоляторов органов ФСБ наделяются правом производства неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами.
Кроме того, в силу вступил и закон, закрепляющий полномочия сотрудников органов ФСБ на административное задержание физического лица в случае совершения им административного правонарушения и принудительное препровождение в служебное помещение для составления протокола. Речь идет о таких правонарушениях, как неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов; передача или попытка передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения или следственные изоляторы; самовольное проникновение на охраняемые объекты, в том числе на объекты Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ и уголовно-исполнительной системы РФ.
Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) Госдума РФ Безопасность
 
 
