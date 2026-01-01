В системе ФСБ воссоздают следственные изоляторы

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Следственные изоляторы воссоздаются в системе Федеральной службы безопасности России с 1 января 2026 года, следует из соответствующего закона, который вступает в силу в четверг.

Согласно другому закону, вступающему в силу также 1 января 2026 года, начальники следственных изоляторов органов ФСБ наделяются правом производства неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами.