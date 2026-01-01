Рейтинг@Mail.ru
В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 800 автомобилей
17:54 01.01.2026 (обновлено: 18:00 01.01.2026)
В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 800 автомобилей
Более 800 автомобилей были сожжены в ходе празднований Нового года во Франции, сообщает телеканал BFMTV.
2026
1920
1920
true
Французская полиция
Французская полиция. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 янв – РИА Новости. Более 800 автомобилей были сожжены в ходе празднований Нового года во Франции, сообщает телеканал BFMTV.
«
"Согласно предварительному отчету полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января... в общей сложности были сожжены 813 автомобилей. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения на них огня", - говорится в сообщении.
В департаменте Нижний Рейн, где находится "столица Рождества" Страсбург, зафиксировано наибольшее количество подобных инцидентов, там сгорели 117 автомобилей. В департаменте Рона с административным центром в Лионе подожжены 82 автомобиля, за ней следуют департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа, где сожжены по 36 машин. В департаменте Нор власти зафиксировали 32 горящих автомобиля.
Порядка тридцати инцидентов такого рода также отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре. Также правонарушители поджигали строительные ограждения и мусорные баки.
Кроме того, сообщается, что по меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков, в том числе 12-летнему ребенку в департаменте Сена-и-Марна.
Для охраны порядка во Франции в новогоднюю ночь были задействованы 90 тысяч полицейских. Ряд из них подверглись нападениям, в том числе в Ниме и Нантерре.
По данным парижской прокуратуры, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года в столице были задержаны 125 человек, в том числе 33 за умышленное применение насилия, 15 за участие в группе с целью совершения насилия или причинения ущерба и 10 за хранение психотропных веществ.
