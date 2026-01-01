В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 800 автомобилей

"Согласно предварительному отчету полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января... в общей сложности были сожжены 813 автомобилей. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения на них огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что по меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков, в том числе 12-летнему ребенку в департаменте Сена-и-Марна.

По данным парижской прокуратуры, в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года в столице были задержаны 125 человек, в том числе 33 за умышленное применение насилия, 15 за участие в группе с целью совершения насилия или причинения ущерба и 10 за хранение психотропных веществ.