Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года - РИА Новости, 01.01.2026
20:28 01.01.2026
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года
2026
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года

ФНС утвердила единый формат запросов о контрагентах

Налоговая декларация
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с января будут по-новому узнавать информацию о себе и контрагентах из Единого госреестра налогоплательщиков: ФНС утвердила единый формат подобных запросов, рассказали РИА Новости в ФНС.
Ранее россияне могли отправлять запросы в реестр в произвольной форме, а с января утверждена форма запроса выписки из единого госреестра налогоплательщиков и формат подачи. При этом для себя и третьих лиц будут отдельные листы.
Ответная форма теперь также унифицирована, при этом есть два варианта - для российских и иностранных организаций.
Постановку на учет в налоговой теперь будет подтверждать выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Для юридических лиц будет подтверждать из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а для индивидуальных предпринимателей — из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Ранее за это отвечало свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и уведомление о постановке на учет. Они больше выдаваться не будут, но ранее выданные документы менять не придется - свою силу они будут сохранять.
Налогоплательщики смогут получать такие выписки как в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, портал "Госуслуг" или сервис налоговой службы, и в том числе на бумажном носителе. Она будет юридически эквивалентна бумажному документу с подписью и печатью.
