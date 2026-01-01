https://ria.ru/20260101/fns-2065990138.html
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года - РИА Новости, 01.01.2026
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года
Россияне с января будут по-новому узнавать информацию о себе и контрагентах из Единого госреестра налогоплательщиков: ФНС утвердила единый формат подобных... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:28:00+03:00
2026-01-01T20:28:00+03:00
2026-01-01T20:28:00+03:00
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ce1dfb1dcebc297ff6de570c585dc0.jpg
https://ria.ru/20251230/fns-2065745941.html
https://realty.ria.ru/20260101/zakony-2064568838.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6710219a32b97e225428d11d09e6002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года
ФНС утвердила единый формат запросов о контрагентах
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с января будут по-новому узнавать информацию о себе и контрагентах из Единого госреестра налогоплательщиков: ФНС утвердила единый формат подобных запросов, рассказали РИА Новости в ФНС.
Ранее россияне могли отправлять запросы в реестр в произвольной форме, а с января утверждена форма запроса выписки из единого госреестра налогоплательщиков и формат подачи. При этом для себя и третьих лиц будут отдельные листы.
Ответная форма теперь также унифицирована, при этом есть два варианта - для российских и иностранных организаций.
Постановку на учет в налоговой теперь будет подтверждать выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Для юридических лиц будет подтверждать из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а для индивидуальных предпринимателей — из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Ранее за это отвечало свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и уведомление о постановке на учет. Они больше выдаваться не будут, но ранее выданные документы менять не придется - свою силу они будут сохранять.
Налогоплательщики смогут получать такие выписки как в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, портал "Госуслуг" или сервис налоговой службы, и в том числе на бумажном носителе. Она будет юридически эквивалентна бумажному документу с подписью и печатью.