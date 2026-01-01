Россияне будут по-новому узнавать информацию о контрагентах с 2026 года

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россияне с января будут по-новому узнавать информацию о себе и контрагентах из Единого госреестра налогоплательщиков: ФНС утвердила единый формат подобных запросов, рассказали РИА Новости в ФНС.

Ранее россияне могли отправлять запросы в реестр в произвольной форме, а с января утверждена форма запроса выписки из единого госреестра налогоплательщиков и формат подачи. При этом для себя и третьих лиц будут отдельные листы.

Ответная форма теперь также унифицирована, при этом есть два варианта - для российских и иностранных организаций.

Постановку на учет в налоговой теперь будет подтверждать выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Для юридических лиц будет подтверждать из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а для индивидуальных предпринимателей — из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Ранее за это отвечало свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и уведомление о постановке на учет. Они больше выдаваться не будут, но ранее выданные документы менять не придется - свою силу они будут сохранять.