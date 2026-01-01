Рейтинг@Mail.ru
Фицо использовал русский язык в новогоднем поздравлении - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 01.01.2026 (обновлено: 17:49 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/fitso-2065966760.html
Фицо использовал русский язык в новогоднем поздравлении
Фицо использовал русский язык в новогоднем поздравлении - РИА Новости, 01.01.2026
Фицо использовал русский язык в новогоднем поздравлении
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на русском языке поздравил с Новым годом. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:42:00+03:00
2026-01-01T17:49:00+03:00
в мире
словакия
россия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065974574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b5ba34e74f4850a9c7358d9095ffbf0.jpg
https://ria.ru/20260101/fitso-2065956464.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"С Новым годом". Фицо заговорил по-русски
"С Новым годом". Фицо заговорил по-русски в поздравлении с Новым годом
2026-01-01T16:42
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065974574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6470a5a03e5db5deec462416e6d0d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо
Фицо использовал русский язык в новогоднем поздравлении

Премьер Словакии Фицо использовал русский язык в поздравлении с Новым годом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на русском языке поздравил с Новым годом.
«
"С Новым годом!", - сказал Фицо на русском языке в ходе новогоднего поздравления, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Премьер Словакии сказал эту фразу не только на русском языке, но и на английском, итальянском и шведском языках, таким образом подтвердив, что его внешняя политика ориентирована на все четыре стороны света.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Фицо заявил, что он в ужасе от взглядов ЕС на украинский конфликт
Вчера, 15:22
 
В миреСловакияРоссияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала