Фицо заявил, что он в ужасе от взглядов ЕС на украинский конфликт
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в ужасе с того, что некоторые лидеры Европейского союза с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине. РИА Новости, 01.01.2026
