Фицо заявил, что он в ужасе от взглядов ЕС на украинский конфликт - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 01.01.2026
Фицо заявил, что он в ужасе от взглядов ЕС на украинский конфликт
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в ужасе с того, что некоторые лидеры Европейского союза с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
евросоюз
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз
Фицо заявил, что он в ужасе от взглядов ЕС на украинский конфликт

Фицо: ряд лидеров ЕС с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 1 янв - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в ужасе с того, что некоторые лидеры Европейского союза с легкостью и корыстолюбием смотрят на конфликт на Украине.
"Я буквально в ужасе с того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры Европейского союза смотрят на бессмысленные убийства украинцев и русских, близких нам славян", - сказал Фицо в ходе новогоднего поздравления, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Словацкий премьер заявил, что мир - это не пустое слово, он должен стать основой существования людей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Словакия не будет участвовать в безумных планах ЕС по Украине, заявил Фицо
22 декабря 2025, 16:06
 
