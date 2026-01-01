Рейтинг@Mail.ru
"Это просто позор". На Западе высказались о возможностях России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 01.01.2026 (обновлено: 02:18 01.01.2026)
"Это просто позор". На Западе высказались о возможностях России
"Это просто позор". На Западе высказались о возможностях России - РИА Новости, 01.01.2026
"Это просто позор". На Западе высказались о возможностях России
Европейские политики лгут о возможностях России, значительно принижая их, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии
"Это просто позор". На Западе высказались о возможностях России

Жак Бо: на Западе принимают решения в отношении России, не основываясь на фактах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Европейские политики лгут о возможностях России, значительно принижая их, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Последние четыре года нам говорили, что у русских больше нет танков, что у них осталось ракет только на месяц, а русские солдаты не умеют воевать и дезертируют. А теперь мы видим прямо противоположное. Даже украинское военное руководство признало ", — отметил он.
При этом полковник подчеркнул, что европейские политики и аналитики выставляют себя вопиюще некомпетентными специалистами и зазря получают зарплаты.
"Если послушать американскую разведку, то она говорит прямо противоположное. Вот в этом и заключается наша проблема. Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение", — сказал Бо.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки отразили три атаки ВСУ с целью попытки прорыва в Купянск. Потери ВСУ составили порядка 1 350 военнослужащих, средства ПВО сбили 371 дрон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияМоскваНАТОВооруженные силы УкраиныЖак Бо
 
 
