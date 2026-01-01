Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере

Всегда приятно начинать новый год с новых свершений.

Недружественная Британия решила продемонстрировать свою продвинутость и цивилизационно-культурное превосходство: в ряде крупных университетов страны начался масштабный эксперимент по "деколонизации образования".

В частности, в университете Бирмингема будут отменены все экзамены, потому что традиционные формы оценки — это измерение "умственных способностей, основанных на белом привилегированном положении", именно поэтому представителям этнических меньшинств очень сложно добиться успеха. Теперь все будет по-другому: тесты и экзамены заменят на "низконагрузочные задания" типа ведения "рефлексивных дневников".

Прямо зависть берет, что иных проблем у британцев и прочих европейцев нет. По-видимому, совсем не беда, что в Европе 30 процентов 15-летних учеников не владеют даже основами арифметики. Не страшно, что из 22 стран ЕС компьютерной грамотностью нет (даже на самом примитивном уровне) в среднем у 43 процентов старшеклассников. Никому совсем не интересно, что в той же Германии по уровню владения счетом и письмом нынешние 15-летние отстают от своих сверстников из 2021 года ровно на целый учебный год.

У нынешних европейских лидеров есть дела поважнее: как можно больше денег угрохать на милитаризацию против России и военную помощь Украине , а образование подождет. По самым скромным подсчетам, из-за жгучего желания победить Россию европейское образование с 2022 года недосчиталось 30 миллиардов евро (и это только прямое сокращение бюджетов). Некто Мерц заявил прямо, что "социальное государство уже экономически неустойчиво", все свободны.

На этом фоне совершенно незамеченным прошел недавний доклад профильного комитета Еврокомиссии "Инвестируя в образование — 2025", где были сказаны очень-очень правильные вещи:

финансирование образования — это не расходы, а инвестиции, которые на длительной дистанции приносят многократно больший экономический результат;

Неоспоримо и научно доказано, что образование дает мощный толчок производительности труда и является ключевым драйвером устойчивой конкурентоспособности и экономического роста.

Прямую зависимость экономических показателей от уровня развития "человеческого капитала" можно спокойно пояснить цифрами. Например, некоторое время назад Gallup провел в США исследование, которое показало: из-за того, что там не любят и не умеют читать, экономика США ежегодно теряет 2,2 триллиона долларов. Как сообщил немецкий IFO Institute, из-за плохого знания математики школьниками Германия к 2100 году потеряет совокупно порядка 14 триллионов евро. А вообще, согласно свежим данным Всемирного банка , половину мирового экономического роста обеспечивают именно образование и обучение производительным навыкам.

Характерно, что прилежнее всего эту тему изучили в России.

Совершенно невозможно перечислить все, что за последние годы и в последнее время было предпринято в нашей стране в области развития всех уровней и форм образования, потому что эта тема находится в постоянном фокусе российского руководства. Инвестиции в образование растут, инфраструктура обновляется и строится, вводятся многочисленные меры поддержки как учащихся, так и преподавателей. Пока решено не все, но сделано очень многое.

При этом щедрая позиция "дадим сколько надо всем, кому нужно" неуклонно трансформируется в позицию "инвестиции, нацеленные на конкретный результат". Например, в 2026-2027 учебном году ведущие российские вузы перейдут на дифференцированную систему, где срок обучения (от четырех до шести лет) будет определяться "временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности".

Глава правительства России Михаил Мишустин во время недавнего визита в ОЭЗ "Технополис" сообщил, что "высшее образование в России необходимо сделать профессионально ориентированным", то есть нужно вкладываться туда, откуда пойдут квалифицированные трудовые ресурсы для выполнения национальных целей развития и соответствующих нацпроектов. Почему? Очень просто: каждый год российские вузы, получающие госфинансирование, производят большое число специалистов с высшим образованием, чьи специальности не были в итоге востребованы на предприятиях и в организациях.

Вопрос эффективности инвестиций в образование на днях поднял президент России Владимир Путин . На заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики России он заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта по значимости сравнимо с выходом человека в космос, в связи с чем необходимо изменить всю парадигму переподготовки кадров, а также соответствующим образом подготовить систему образования. Новая экономика требует новых кадров, а новые кадры требуют нового образования: "Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать".

По мнению Владимира Путина, будущее за теми, кто умеет "ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность".