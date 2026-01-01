Рейтинг@Mail.ru
Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.01.2026 (обновлено: 09:55 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/evropa-2065853582.html
Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере
Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере - РИА Новости, 01.01.2026
Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере
Всегда приятно начинать новый год с новых свершений. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T08:00:00+03:00
2026-01-01T09:55:00+03:00
аналитика
россия
европа
германия
владимир путин
михаил мишустин
еврокомиссия
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065843186_42:0:1862:1024_1920x0_80_0_0_22a86543cee42e18511e7db6a89a0997.jpg
https://ria.ru/20250207/rossiya-1997785890.html
https://ria.ru/20250916/rossiya-2042072348.html
https://ria.ru/20251210/putin-2060953475.html
https://ria.ru/20251121/rossiya-2056424596.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065843186_270:0:1635:1024_1920x0_80_0_0_55e455dd337bd7ac2008cd2bb67984aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, европа, германия, владимир путин, михаил мишустин, еврокомиссия, всемирный банк, евросоюз
Аналитика, Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Еврокомиссия, Всемирный банк, Евросоюз

Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Всегда приятно начинать новый год с новых свершений.
Недружественная Британия решила продемонстрировать свою продвинутость и цивилизационно-культурное превосходство: в ряде крупных университетов страны начался масштабный эксперимент по "деколонизации образования".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Пора снова учить думать: российская школа подошла к опасной черте
7 февраля 2025, 08:00
В частности, в университете Бирмингема будут отменены все экзамены, потому что традиционные формы оценки — это измерение "умственных способностей, основанных на белом привилегированном положении", именно поэтому представителям этнических меньшинств очень сложно добиться успеха. Теперь все будет по-другому: тесты и экзамены заменят на "низконагрузочные задания" типа ведения "рефлексивных дневников".
Прямо зависть берет, что иных проблем у британцев и прочих европейцев нет. По-видимому, совсем не беда, что в Европе 30 процентов 15-летних учеников не владеют даже основами арифметики. Не страшно, что из 22 стран ЕС компьютерной грамотностью нет (даже на самом примитивном уровне) в среднем у 43 процентов старшеклассников. Никому совсем не интересно, что в той же Германии по уровню владения счетом и письмом нынешние 15-летние отстают от своих сверстников из 2021 года ровно на целый учебный год.
У нынешних европейских лидеров есть дела поважнее: как можно больше денег угрохать на милитаризацию против России и военную помощь Украине, а образование подождет. По самым скромным подсчетам, из-за жгучего желания победить Россию европейское образование с 2022 года недосчиталось 30 миллиардов евро (и это только прямое сокращение бюджетов). Некто Мерц заявил прямо, что "социальное государство уже экономически неустойчиво", все свободны.
На этом фоне совершенно незамеченным прошел недавний доклад профильного комитета Еврокомиссии "Инвестируя в образование — 2025", где были сказаны очень-очень правильные вещи:
  • финансирование образования — это не расходы, а инвестиции, которые на длительной дистанции приносят многократно больший экономический результат;
  • Неоспоримо и научно доказано, что образование дает мощный толчок производительности труда и является ключевым драйвером устойчивой конкурентоспособности и экономического роста.
Студентка Национального исследовательского технологического университета МИСИС во время начала учебного года - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
К созданию в России суверенной вузовской модели: первые итоги
16 сентября 2025, 08:00
Прямую зависимость экономических показателей от уровня развития "человеческого капитала" можно спокойно пояснить цифрами. Например, некоторое время назад Gallup провел в США исследование, которое показало: из-за того, что там не любят и не умеют читать, экономика США ежегодно теряет 2,2 триллиона долларов. Как сообщил немецкий IFO Institute, из-за плохого знания математики школьниками Германия к 2100 году потеряет совокупно порядка 14 триллионов евро. А вообще, согласно свежим данным Всемирного банка, половину мирового экономического роста обеспечивают именно образование и обучение производительным навыкам.
Характерно, что прилежнее всего эту тему изучили в России.
Совершенно невозможно перечислить все, что за последние годы и в последнее время было предпринято в нашей стране в области развития всех уровней и форм образования, потому что эта тема находится в постоянном фокусе российского руководства. Инвестиции в образование растут, инфраструктура обновляется и строится, вводятся многочисленные меры поддержки как учащихся, так и преподавателей. Пока решено не все, но сделано очень многое.
При этом щедрая позиция "дадим сколько надо всем, кому нужно" неуклонно трансформируется в позицию "инвестиции, нацеленные на конкретный результат". Например, в 2026-2027 учебном году ведущие российские вузы перейдут на дифференцированную систему, где срок обучения (от четырех до шести лет) будет определяться "временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Решающий отсчет пошел: Путин назвал точную дату, когда изменится все
10 декабря 2025, 08:00
Глава правительства России Михаил Мишустин во время недавнего визита в ОЭЗ "Технополис" сообщил, что "высшее образование в России необходимо сделать профессионально ориентированным", то есть нужно вкладываться туда, откуда пойдут квалифицированные трудовые ресурсы для выполнения национальных целей развития и соответствующих нацпроектов. Почему? Очень просто: каждый год российские вузы, получающие госфинансирование, производят большое число специалистов с высшим образованием, чьи специальности не были в итоге востребованы на предприятиях и в организациях.
Вопрос эффективности инвестиций в образование на днях поднял президент России Владимир Путин. На заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики России он заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта по значимости сравнимо с выходом человека в космос, в связи с чем необходимо изменить всю парадигму переподготовки кадров, а также соответствующим образом подготовить систему образования. Новая экономика требует новых кадров, а новые кадры требуют нового образования: "Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать".
По мнению Владимира Путина, будущее за теми, кто умеет "ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность".
Ни одного слова про отмену экзаменов и ведение "рефлексивных дневников" Путин не сказал. И слава Богу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше
21 ноября 2025, 08:00
 
АналитикаРоссияЕвропаГерманияВладимир ПутинМихаил МишустинЕврокомиссияВсемирный банкЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала