Вена может стать медиатором для ЕС и России, считают в Австрии

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Австрия может выступить в качестве модератора процесса нормализации отношений Евросоюза с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.
"Австрия может сыграть роль некоего модератора в нормализации отношений между Россией и ЕС, и главный вопрос тут - к австрийским политикам, которые не соблюдают условия нейтралитета республики, заложенные в основу отношений Москвы и Вены еще в 1955 году в рамках "Московского меморандума", - сказал Сакулер.
Глава бизнес-клуба подчеркнул, что государствам стоит уделять больше внимания развитию и прибыльности совместного бизнеса: долгосрочные цели и способы их достижения должны определяться деловыми отношениями, а не политикой.
Сакулер отметил, что деловые отношения между Россией и Австрией носят стратегический характер. По его мнению, хотя отклонения возможны на фоне антироссийских санкций, главным аспектом двусторонних отношений в бизнесе остаются долгосрочные цели.
Как подчеркнул Сакулер, широкое присутствие австрийских компаний в России всегда наблюдалось в банковской и строительной сферах, а также в пищевой промышленности и переработке отходов.
"Австрия развивает свой бизнес в России с 1990 года, а ключевыми областями сотрудничества являются банковская и строительная сферы, пищевые технологии. Когда российский рынок будет совершенствоваться в этих направлениях, то мы со своей стороны могли бы предложить сотрудничество, а пока, в текущей ситуации, можно было бы провести подготовительные работы или запустить какие-нибудь проекты в небольших масштабах", - заключил он.
