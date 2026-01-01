Вена может стать медиатором для ЕС и России, считают в Австрии

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Австрия может выступить в качестве модератора процесса нормализации отношений Евросоюза с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.

"Австрия может сыграть роль некоего модератора в нормализации отношений между Россией ЕС , и главный вопрос тут - к австрийским политикам, которые не соблюдают условия нейтралитета республики, заложенные в основу отношений Москвы Вены еще в 1955 году в рамках "Московского меморандума", - сказал Сакулер.

Глава бизнес-клуба подчеркнул, что государствам стоит уделять больше внимания развитию и прибыльности совместного бизнеса: долгосрочные цели и способы их достижения должны определяться деловыми отношениями, а не политикой.

Сакулер отметил, что деловые отношения между Россией и Австрией носят стратегический характер. По его мнению, хотя отклонения возможны на фоне антироссийских санкций, главным аспектом двусторонних отношений в бизнесе остаются долгосрочные цели.

Как подчеркнул Сакулер, широкое присутствие австрийских компаний в России всегда наблюдалось в банковской и строительной сферах, а также в пищевой промышленности и переработке отходов.