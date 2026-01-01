Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

Посольство России в Нидерландах обвинило Зеленского в теракте в Хорлах

ГААГА, 1 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский использует военную помощь Нидерландов для убийства мирных жителей, заявили в посольстве России в Гааге, комментируя атаку ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека.

"Вот как Зеленский использует военную помощь и спонсорство Нидерландов - для убийства мирных жителей. Мы надеемся, что нидерландская сторона найдет в себе мужество осудить этот вопиющий акт терроризма", - говорится в сообщении российского посольства в Telegram-канале.

В дипмиссии отметили, что эта атака "явно была спланирована заранее", поскольку дроны были направлены прямо туда, где мирные жители праздновали Новый год.

Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины . Посольство России в Гааге , комментируя РИА Новости это решение, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.

Нидерланды 1 декабря подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников в обеих странах. В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.

С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.