16:45 01.01.2026 (обновлено: 18:27 01.01.2026)
Посольство России в Нидерландах обвинило Зеленского в теракте в Хорлах
Посольство России в Нидерландах обвинило Зеленского в теракте в Хорлах

Посольство РФ в Гааге: Зеленский использует помощь Нидерландов для терактов

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
ГААГА, 1 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский использует военную помощь Нидерландов для убийства мирных жителей, заявили в посольстве России в Гааге, комментируя атаку ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:24
"Вот как Зеленский использует военную помощь и спонсорство Нидерландов - для убийства мирных жителей. Мы надеемся, что нидерландская сторона найдет в себе мужество осудить этот вопиющий акт терроризма", - говорится в сообщении российского посольства в Telegram-канале.
В дипмиссии отметили, что эта атака "явно была спланирована заранее", поскольку дроны были направлены прямо туда, где мирные жители праздновали Новый год.
Кабмин Нидерландов 8 декабря сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины. Посольство России в Гааге, комментируя РИА Новости это решение, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Правая партия в Нидерландах проигнорировала выступление Зеленского
16 декабря 2025, 17:03
Нидерланды 1 декабря подписали с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников в обеих странах. В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах
Вчера, 15:20
 
