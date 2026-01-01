Рейтинг@Mail.ru
ЕС недосчитается 17 процентов импорта из-за отказа от российского газа - РИА Новости, 01.01.2026
13:54 01.01.2026
ЕС недосчитается 17 процентов импорта из-за отказа от российского газа
Евросоюз после введения полного запрета на импорт природного газа из России недосчитается 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 01.01.2026
экономика, россия, венгрия, греция, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Венгрия, Греция, Евросоюз, Евростат
Логотип Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Евросоюз после введения полного запрета на импорт природного газа из России недосчитается 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
Так, за 12 месяцев, с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, суммарный импорт природного газа Евросоюзом из России составил 14,5 миллиарда евро. Это 17% от всех поставок природного газа в союз из других стран, их объем за 12 месяцев составил 85,2 миллиарда евро.
За период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года импорт природного газа в газообразном состоянии ЕС из РФ составил 6,59 миллиарда евро, а СПГ - 7,95 миллиарда.
Крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа среди стран-членов ЕС стали Венгрия (2,87 миллиарда евро), Греция (1,47 миллиарда) и Словакия (859,7 миллиона). По импорту российского СПГ лидерами стали Франция (3,36 миллиарда за 12 месяцев), Бельгия (1,75 миллиарда) и Испания (1,54 миллиарда).
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Посол назвал отказ от российского газа драйвером инфляции в Австрии
21 декабря 2025, 16:24
 
ЭкономикаРоссияВенгрияГрецияЕвросоюзЕвростат
 
 
