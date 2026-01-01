ЕС недосчитается 17 процентов импорта из-за отказа от российского газа

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Евросоюз после введения полного запрета на импорт природного газа из России недосчитается 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, за 12 месяцев, с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, суммарный импорт природного газа Евросоюзом из России составил 14,5 миллиарда евро. Это 17% от всех поставок природного газа в союз из других стран, их объем за 12 месяцев составил 85,2 миллиарда евро.