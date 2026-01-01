Лихачев назвал новый энергоблок КАЭС-2 самым мощным в парке "Росатома"

Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 – 19,5 миллиардов киловатт-часов. Всего на Курской АЭС-2 предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20%.

В составе Курской АЭС в настоящее время энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 - в так называемом режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.