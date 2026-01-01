Лихачев назвал новый энергоблок КАЭС-2 самым мощным в парке "Росатома"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый энергоблок №1 Курской АЭС-2 стал самым мощным в парке атомных станций "Росатома", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Новый инновационный энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ установленной мощностью 1250 МВт начал работу, он был подключен к единой энергосистеме России и вышел на мощность 240 МВт в 12.05 мск 31 декабря 2025 года. На этапе энергопуска мощность энергоблока будет постепенно поднята до 35-40%, далее - длительный этап освоения мощности до 100%. Ввод энергоблока №1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.
"Впереди у курян еще много работы. Но уже можно зафиксировать следующее. Курский блок - это первое воплощение новейшего проекта атомных энергоблоков ВВЭР-ТОИ. Этот проект не только вобрал в себя последние достижения в области атомной энергетики. Это еще и самый мощный энергоблок в парке "Росатома": 1250 МВт, что на 50 МВт больше предыдущих рекордсменов - энергоблоков Ленинградской АЭС-2", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Проект "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный) - энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое. Проект предусматривает использование сочетания пассивных и активных систем безопасности. В том числе в состав проекта ВВЭР-ТОИ входит устройство локализации расплава активной зоны (УЛР) - уникальная российская технология, которая обеспечивает гарантированное управление безопасностью энергоблока.
Курская АЭС является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Доля Курской атомной станции в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет 35%. Она обеспечивает электроэнергией более 90% промышленных предприятий Курской области.
Проектная годовая выработка электроэнергии двухблочной Курской АЭС-2 – 19,5 миллиардов киловатт-часов. Всего на Курской АЭС-2 предусмотрено сооружение четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ на смену энергоблокам Курской АЭС с реакторами РБМК-1000. Мощность станции суммарно вырастет на 20%.
В составе Курской АЭС в настоящее время энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 - в так называемом режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.
