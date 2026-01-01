Рейтинг@Mail.ru
18:37 01.01.2026
"Наш город" и "Елочный круговорот" помогут москвичам утилизировать елку

© РИА Новости / Евгений ОдиноковУтилизация елок в Москве
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Утилизация елок в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные сервисы "Наш город" и "Елочный круговорот" помогут москвичам утилизировать елку и сообщить о недочетах в уборке дворов и переполненных мусорных контейнерах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичи могут сообщить на портал "Наш город" о недостаточно качественной уборке дворовой территории, бункерных площадок, а также о переполненных контейнерах для сбора отходов и урнах. Это особенно актуально в праздничные дни, когда увеличивается количество бытового мусора. Активность жителей столицы на портале и осознанный подход к формированию комфортной городской среды влияют не только на экологическую обстановку, но и на эстетику пространств", - говорится в сообщении.
На сайте указывается, что на портале "Наш город" москвичи могут оставить сообщение о переполненных контейнерах для сбора отходов, а избавиться от новогодних елок без вреда для окружающей среды и захламления мусорных баков горожанам поможет традиционная акция "Елочный круговорот".
