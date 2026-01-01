"Наш город" и "Елочный круговорот" помогут москвичам утилизировать елку

«

"Москвичи могут сообщить на портал "Наш город" о недостаточно качественной уборке дворовой территории, бункерных площадок, а также о переполненных контейнерах для сбора отходов и урнах. Это особенно актуально в праздничные дни, когда увеличивается количество бытового мусора. Активность жителей столицы на портале и осознанный подход к формированию комфортной городской среды влияют не только на экологическую обстановку, но и на эстетику пространств", - говорится в сообщении.