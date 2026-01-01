Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" стал рекордным в 2025 году

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров, подсчитало РИА Новости.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 декабря прошлого года составили около 18,06 миллиарда кубометров (+8,3% к 2024 году).