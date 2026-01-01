https://ria.ru/20260101/drony-2065992980.html
Беспилотники повредили линию электропередачи в Белгородской области
Беспилотники повредили линию электропередачи в Белгородской области - РИА Новости, 01.01.2026
Беспилотники повредили линию электропередачи в Белгородской области
Беспилотники повредили линию электропередачи в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беспилотники повредили линию электропередачи в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ повредили ЛЭП в белгородском селе Ясные Зори, пострадавших нет