В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики - РИА Новости, 01.01.2026
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
Украинские разведывательные БПЛА продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, мешая врачам и спасателям оказывать помощь пострадавшим в результате... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:36:00+03:00
2026-01-01T11:36:00+03:00
2026-01-01T11:45:00+03:00
происшествия
херсонская область
херсонская область
происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики, мешая работе медиков