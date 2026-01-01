Рейтинг@Mail.ru
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
11:36 01.01.2026
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики - РИА Новости, 01.01.2026
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики
Украинские разведывательные БПЛА продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, мешая врачам и спасателям оказывать помощь пострадавшим в результате... РИА Новости, 01.01.2026
происшествия
херсонская область
херсонская область
В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики

В Хорлах продолжают летать украинские дроны-разведчики, мешая работе медиков

ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Украинские разведывательные БПЛА продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, мешая врачам и спасателям оказывать помощь пострадавшим в результате ночного удара ВСУ по гостинице и кафе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"В Хорлах продолжают действовать вражеские дроны-разведчики. Сохраняется опасность нового налета, что ставит под удар спасателей МЧС и врачей скорой помощи", - сказал Василенко.
