В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай

БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Около 50 неизвестных в масках атаковали камнями проезжающий трамвай и подожгли баррикаду в новогоднюю ночь в Дрездене, сообщила городская полиция.

Новогодняя ночь в Германии обернулась в ряде немецких городов беспорядками, включая нападения на полицейских, а также поджогами и пожарами с использованием пиротехники.

« "В Дрездене … собрались (на одной из улиц - ред.) около 50 человек. Они были в масках и соорудили из мусорных контейнеров и дивана баррикаду, которую затем подожгли. Когда мимо проезжал трамвай, они забросали его камнями и исписали граффити", - говорится в сообщении дрезденской полиции.

Неизвестные также повредили камнями припаркованный на обочине дороги автомобиль и испачкали краской фасад дома.

Как пояснили в полиции, ущерб от действий злоумышленников пока не подсчитан.

Ранее сообщалось, что службы и полиция работали в Германии в ночь на 1 января в усиленном режиме. Так, в Берлине полиция задержала, по последним данным, 430 человек. При этом, как сообщила полиция Берлина, в общей сложности 35 правоохранителей пострадали, из них 22 от нападений с применением пиротехнических средств. Двое полицейских были госпитализированы. Стражи порядка подверглись нападениям с пиротехникой, в частности в ходе ежегодного шествия левых групп, проходившего в столице ФРГ под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме".

Также в берлинском районе Моабит около 50 человек атаковали петардами полицейскую машину. В дальнейшем число участников беспорядков выросло до 500 человек, при помощи пиротехнических средств они начали устраивать поджоги, сообщили в полиции. Разогнать толпу и потушить огонь полицейским удалось только после применения водомета.

Гамбурге , в частности, в районе Штайльсхоп, "большие группы людей" запускали фейерверки в сторону жилых домов и сотрудников правоохранительных органов, что потребовало оперативного вмешательства со стороны полиции, сообщал, в свою очередь, портал tagesschau.