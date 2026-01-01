Рейтинг@Mail.ru
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/drezden-2065999616.html
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай - РИА Новости, 01.01.2026
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай
Около 50 неизвестных в масках атаковали камнями проезжающий трамвай и подожгли баррикаду в новогоднюю ночь в Дрездене, сообщила городская полиция. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T22:42:00+03:00
2026-01-01T22:42:00+03:00
в мире
германия
дрезден
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg
https://ria.ru/20260101/berlin-2065951024.html
https://ria.ru/20260101/germanija-2065924639.html
https://ria.ru/20260101/frantsija-2065975780.html
германия
дрезден
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2e4e313c5339048e95481a8b72cd5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, дрезден, берлин (город)
В мире, Германия, Дрезден, Берлин (город)
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай

В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай и подожгли баррикаду

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 1 янв - РИА Новости. Около 50 неизвестных в масках атаковали камнями проезжающий трамвай и подожгли баррикаду в новогоднюю ночь в Дрездене, сообщила городская полиция.
Новогодняя ночь в Германии обернулась в ряде немецких городов беспорядками, включая нападения на полицейских, а также поджогами и пожарами с использованием пиротехники.
Полицейский на оцепленной рождественской ярмарке, где машина въехала в толпу въехала в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек
Вчера, 14:45
«
Дрездене… собрались (на одной из улиц - ред.) около 50 человек. Они были в масках и соорудили из мусорных контейнеров и дивана баррикаду, которую затем подожгли. Когда мимо проезжал трамвай, они забросали его камнями и исписали граффити", - говорится в сообщении дрезденской полиции.
Неизвестные также повредили камнями припаркованный на обочине дороги автомобиль и испачкали краской фасад дома.
Как пояснили в полиции, ущерб от действий злоумышленников пока не подсчитан.
Ранее сообщалось, что службы и полиция работали в Германии в ночь на 1 января в усиленном режиме. Так, в Берлине полиция задержала, по последним данным, 430 человек. При этом, как сообщила полиция Берлина, в общей сложности 35 правоохранителей пострадали, из них 22 от нападений с применением пиротехнических средств. Двое полицейских были госпитализированы. Стражи порядка подверглись нападениям с пиротехникой, в частности в ходе ежегодного шествия левых групп, проходившего в столице ФРГ под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме".
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков
Вчера, 11:29
Также в берлинском районе Моабит около 50 человек атаковали петардами полицейскую машину. В дальнейшем число участников беспорядков выросло до 500 человек, при помощи пиротехнических средств они начали устраивать поджоги, сообщили в полиции. Разогнать толпу и потушить огонь полицейским удалось только после применения водомета.
В Гамбурге, в частности, в районе Штайльсхоп, "большие группы людей" запускали фейерверки в сторону жилых домов и сотрудников правоохранительных органов, что потребовало оперативного вмешательства со стороны полиции, сообщал, в свою очередь, портал tagesschau.
Празднование Нового года также переросло в поджоги и уличные беспорядки в Лейпциге. Как сообщала Leipziger Zeitung, неизвестные возводили на улицах в районе Конневиц баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их с использованием петард. Полицейских забрасывали стеклянными бутылками и камнями.
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 800 автомобилей
Вчера, 17:54
 
В миреГерманияДрезденБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала