https://ria.ru/20260101/doma-2065916716.html
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов - РИА Новости, 01.01.2026
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов
Пять домов получили повреждения при ударе ВСУ в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:09:00+03:00
2026-01-01T10:09:00+03:00
2026-01-01T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260101/bpla-2065912305.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов
При атаке ВСУ на хутор в Курской области повреждены пять домов