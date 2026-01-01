Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 01.01.2026 (обновлено: 11:24 01.01.2026)
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов
При атаке ВСУ на Курскую область повреждены пять домов
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
рыльский район
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пять домов получили повреждения при ударе ВСУ в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Даже в новогоднюю ночь укронацисты не переставали бесчинствовать. Под вражеский удар попал хутор Фонов Рыльского района. В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава области добавил, что во время инцидента никто не пострадал, а владельцы жилья провели ночь у своих родственников.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
