Омбудсмен ДНР назвала атаку ВСУ на гостиницу в Херсонской области терактом

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в интервью РИА Новости назвала терактом атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, при которой погибли 24 мирных жителя и более 50 пострадали.