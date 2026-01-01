Омбудсмен ДНР назвала атаку ВСУ на гостиницу в Херсонской области терактом

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в интервью РИА Новости назвала терактом атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, при которой погибли 24 мирных жителя и более 50 пострадали.
"Сегодня вся Россия скорбит о невинных людях, погибших и раненных вследствие целенаправленного удара ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по мирным жителям, отмечающим Новый год в Херсонской области... Это не преступление - это теракт. Тщательно спланированный и подготовленный. Атака была произведена несколькими беспилотниками, которые направлял разведывательный дрон. Поражает цинизм киевских террористов, выбравших в качестве цели гостиницу, в которой находились семьи, встречавшие праздник", - сказала Морозова.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СКРФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.