Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 01.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
янтарный
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в зоне действия войск "Днепр"