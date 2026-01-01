Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/dengi-2065787466.html
Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году
Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году - РИА Новости, 01.01.2026
Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году
Предпочтения инвесторов в 2026 году будут зависеть от макроэкономики и регуляторной политики. Ключевым фактором станет динамика ключевой ставки Банка России,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T02:07:00+03:00
2026-01-01T02:07:00+03:00
сравни.ру
общество
россия
деньги
алексей лоссан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
https://ria.ru/20251229/napf-2065252609.html
https://ria.ru/20251226/vklady-2064747619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сравни.ру, общество, россия, деньги, алексей лоссан
Сравни.ру, Общество, Россия, Деньги, Алексей Лоссан
Аналитик объяснил, во что вкладывать деньги в 2026 году

Аналитик Лоссан: при низкой ставке многие решат инвестировать

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Предпочтения инвесторов в 2026 году будут зависеть от макроэкономики и регуляторной политики. Ключевым фактором станет динамика ключевой ставки Банка России, рассказал агентству "Прайм" Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.
Если регулятор ее снизит, фондовый рынок ждет приток средств — многие решат инвестировать, чтобы получить более высокую доходность.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию
29 декабря 2025, 02:07
Значимым драйвером для поисков новых инструментов хеджирования валютных рисков станет развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов "дружественных" юрисдикций.
«
"Несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика или ИТ, могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Следует обратить внимание на акции компаний с устойчивым ростом и стабильными финансовыми показателями", — советует он.
Кроме того, интересен рынок облигаций и вложения в золото, которое является тихой гаванью в периоды экономической турбулентности, заключил Алексей Лоссан.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиян предупредили о конце эпохи рекордных ставок по вкладам
26 декабря 2025, 02:17
 
Сравни.руОбществоРоссияДеньгиАлексей Лоссан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала