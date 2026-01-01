https://ria.ru/20260101/delo-2065915099.html
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 01.01.2026
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.01.2026
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области
СК возбудил дело после гибели людей при атаке БПЛА в Херсонской области