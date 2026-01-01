Рейтинг@Mail.ru
09:34 01.01.2026 (обновлено: 09:38 01.01.2026)
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области
СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области

СК возбудил дело после гибели людей при атаке БПЛА в Херсонской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, в результате атаки погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения.
"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в Тульской области
ПроисшествияХерсонская областьРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
