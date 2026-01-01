СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА в Херсонской области

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.