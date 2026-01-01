https://ria.ru/20260101/chp-2065976512.html
В Татарстане пять человек пострадали при использовании пиротехники
Пять человек в Татарстане получили травмы при использовании пиротехники в новогоднюю ночь, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 01.01.2026
КАЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Пять человек в Татарстане получили травмы при использовании пиротехники в новогоднюю ночь, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Казань, Приволжский район
улица Школьная. Пострадал 36-летний мужчина (гематома верхнего и нижнего век, эрозия роговицы левого глаза), госпитализирован в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу", - говорится в сообщению
Также, по информации МЧС
в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу обратились еще двое жителей Казани
: 32-летний мужчина, получивший травму глаза от петарды и 73-летняя женщина с термическим ожогом конъюнктивы и роговицы глаза легкой степени. Оба отпущены на амбулаторное лечение.
Контузию правого глазного яблока получила 43-летняя женщина в поселке городского типа Аксубаево, четырехлетняя девочка получила ушиб глазного яблока в селе Высокая Гора. Обе также отпущены на амбулаторное лечение.
В МЧС напомнили, что в Татарстане в настоящее время действует особый противопожарный режим - до 12 января ограничено применение пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог. Приобретать пиротехнические изделия рекомендуется в специализированных магазинах, контролируя срок годности и наличие инструкции по эксплуатации, целостность упаковки.