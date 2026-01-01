В Татарстане пять человек пострадали при использовании пиротехники

КАЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Пять человек в Татарстане получили травмы при использовании пиротехники в новогоднюю ночь, сообщает главное управление МЧС России по республике.

‎‎В МЧС напомнили, что в Татарстане в настоящее время действует особый противопожарный режим - до 12 января ограничено применение пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог. Приобретать пиротехнические изделия рекомендуется в специализированных магазинах, контролируя срок годности и наличие инструкции по эксплуатации, целостность упаковки.