16:42 01.01.2026
В Ростове-на-Дону ребенок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники
В Ростове-на-Дону ребенок пострадал из-за попавшей в форточку пиротехники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв - РИА Новости. Ребенок получил травмы в Ростове-на-Дону из-за попавшей в форточку пиротехники, сообщил глава города Александр Скрябин.
Первомайском районе в результате попадания петарды в открытую форточку травмирован несовершеннолетний. Ребенку была оперативно оказана помощь в травмпункте больницы №20", - написал он в Telegram-канале, уточнив, что жизнь ребенка вне опасности.
В главном управлении МВД России по региону отметили, что в оконный проем попал фрагмент салюта, а не петарда.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели детальный осмотр помещения, в ходе которого фрагмент пиротехнического изделия и его корпус были обнаружены и изъяты для проведения необходимых экспертиз", - сказал журналистам представитель областного главка МВД.
Полиция устанавливает личности причастных к использованию пиротехники.
На территории Ростовской области с 1 декабря 2023 года продолжает действовать запрет на использование "тяжелой" пиротехники (классов опасности II-V). Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники
30 декабря 2025, 10:48
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуПервомайский районРостовская областьАлександр СкрябинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
