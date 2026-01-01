https://ria.ru/20260101/chp-2065963605.html
Посол Италии назвал причину пожара в швейцарском баре
Посол Италии назвал причину пожара в швейцарском баре - РИА Новости, 01.01.2026
Посол Италии назвал причину пожара в швейцарском баре
Причиной пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана стала петарда, заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:13:00+03:00
2026-01-01T16:13:00+03:00
2026-01-01T19:10:00+03:00
в мире
италия
швейцария
италия
швейцария
в мире, италия, швейцария
Посол Италии назвал причину пожара в швейцарском баре
Посол Италии Корнадо: причиной пожара в швейцарском баре стала петарда
РИМ, 1 янв — РИА Новости. Причиной пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана стала петарда, заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо.
"Инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся", — заявил он в эфире телеканала Tg2, находясь на месте пожара.
В пожарной службе ранее заявили, что возгорание произошло из-за опрокинутой свечи, а посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека. МИД Италии, ссылаясь на швейцарскую полицию, сообщал о 40 погибших и 100 пострадавших.
По словам Корнадо, личности жертв опознать нельзя из-за тяжелых ожогов. Сообщается, что все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.
Посольство России
в Швейцарии пока не располагает данными о погибших или пострадавших при ЧП соотечественниках.
На месте работают экстренные службы и машины скорой помощи.