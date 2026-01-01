Посол Италии назвал причину пожара в швейцарском баре

Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии

РИМ, 1 янв — РИА Новости. Причиной пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана стала петарда, заявил посол Италии в Берне Джанлоренцо Корнадо.

"Инцидент произошел из-за петарды, брошенной в подвесной потолок, который загорелся", — заявил он в эфире телеканала Tg2, находясь на месте пожара.

В пожарной службе ранее заявили, что возгорание произошло из-за опрокинутой свечи, а посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека. МИД Италии, ссылаясь на швейцарскую полицию, сообщал о 40 погибших и 100 пострадавших.

По словам Корнадо, личности жертв опознать нельзя из-за тяжелых ожогов. Сообщается, что все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.

Посольство России в Швейцарии пока не располагает данными о погибших или пострадавших при ЧП соотечественниках.