Сальдо опубликовал фото с места атаки ВСУ в Хорлах

Фотографии опубликованы в Telegram-канале губернатора. На них видны как крупный пожар, так и последствия удара. На кадрах полностью разрушенное кафе с перегоревшими балками и упавшей крышей. А на одном из фото - накрытое белой простыней тело одного из погибших.