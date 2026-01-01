Рейтинг@Mail.ru
01.01.2026
Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах
15:54 01.01.2026
Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах
Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах
Состояние одной из женщин, раненых в Херсонской области из-за атаки беспилотников ВСУ и доставленных в Крым, тяжелое, она прооперирована и находится в... РИА Новости, 01.01.2026
происшествия, херсонская область, республика крым, симферополь, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Республика Крым, Симферополь, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах

Главврач Овчинников: одна из раненых в Херсонской области находится в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Состояние одной из женщин, раненых в Херсонской области из-за атаки беспилотников ВСУ и доставленных в Крым, тяжелое, она прооперирована и находится в реанимации на ИВЛ, сообщил главврач больницы Вячеслав Овчинников.
"Четверо пострадавших из Херсонской области доставлены в Джанкойскую больницу – это женщины, характер повреждений в основном - осколочные ранения, состояние двоих тяжелое, еще двоих – средней тяжести. Всем оказана квалифицированная помощь... три женщины эвакуированы в медицинские учреждения Симферополя, одна – в реанимации после операции, она находится на ИВЛ" , - сказал журналистам главврач больницы в Джанкое.
Прогноз состояния прооперированной пациентки делать сложно, сообщил он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Соцфонд окажет помощь пострадавшим при теракте в Херсонской области
Херсонская область, Республика Крым, Симферополь, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
