Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Состояние одной из женщин, раненых в Херсонской области из-за атаки беспилотников ВСУ и доставленных в Крым, тяжелое, она прооперирована и находится в реанимации на ИВЛ, сообщил главврач больницы Вячеслав Овчинников.
"Четверо пострадавших из Херсонской области доставлены в Джанкойскую больницу – это женщины, характер повреждений в основном - осколочные ранения, состояние двоих тяжелое, еще двоих – средней тяжести. Всем оказана квалифицированная помощь... три женщины эвакуированы в медицинские учреждения Симферополя, одна – в реанимации после операции, она находится на ИВЛ" , - сказал журналистам главврач больницы в Джанкое.
Прогноз состояния прооперированной пациентки делать сложно, сообщил он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.