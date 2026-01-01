Главврач крымской больницы рассказал о состояние пострадавших в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Состояние одной из женщин, раненых в Херсонской области из-за атаки беспилотников ВСУ и доставленных в Крым, тяжелое, она прооперирована и находится в реанимации на ИВЛ, сообщил главврач больницы Вячеслав Овчинников.