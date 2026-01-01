Рейтинг@Mail.ru
На Кубани частично восстановили электроснабжение контактной сети
15:39 01.01.2026
На Кубани частично восстановили электроснабжение контактной сети
Специалисты частично восстановили электроснабжение контактной сети в Краснодарском крае, сообщили в РЖД. РИА Новости, 01.01.2026
происшествия, краснодарский край, ростов, адлер, ржд, северо-кавказская железная дорога, южная транспортная прокуратура, новый год
Происшествия, Краснодарский край, Ростов, Адлер, РЖД, Северо-Кавказская железная дорога, Южная транспортная прокуратура, Новый год
© РИА НовостиЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Специалисты частично восстановили электроснабжение контактной сети в Краснодарском крае, сообщили в РЖД.
Как уточнили в компании, более 1000 железнодорожников задействовано в расчистке снежных заносов на железной дороге на Кубани.
"В условиях объявленного в регионе в связи с непогодой режима ЧС железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов. В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на срок до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
30 декабря 2025, 11:14
 
ПроисшествияКраснодарский крайРостовАдлерРЖДСеверо-Кавказская железная дорогаЮжная транспортная прокуратураНовый год
 
 
