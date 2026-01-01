На Кубани частично восстановили электроснабжение контактной сети

Как уточнили в компании, более 1000 железнодорожников задействовано в расчистке снежных заносов на железной дороге на Кубани.

"В условиях объявленного в регионе в связи с непогодой режима ЧС железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов. В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.