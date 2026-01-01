На Кубани частично восстановили электроснабжение контактной сети

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Специалисты частично восстановили электроснабжение контактной сети в Краснодарском крае, сообщили в РЖД.
Как уточнили в компании, более 1000 железнодорожников задействовано в расчистке снежных заносов на железной дороге на Кубани.
"В условиях объявленного в регионе в связи с непогодой режима ЧС железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов. В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на срок до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.
