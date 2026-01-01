В Свердловской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще двое несовершеннолетних и один взрослый госпитализированы после пожара в частном доме в поселке Медянкино в Свердловской области, где 12 подростков и 20-летний юноша вместе отмечали Новый год, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, около 10.10 мск к оперативным службам поступила информация о возгорании дома на участке в СНТ "Юбилейный" в поселке Медянкино под Серовом

"По предварительной информации, в данном доме 13 человек, из которых 12 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша, отмечали вместе Новый год. Наутро 1 января, проснувшись, они решили истопить печь. Предварительно, один из подростков, 17-летний юноша, плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, в результате чего произошел пожар", - рассказали в пресс-службе.

В результате распространения огня двое подростков, которым 14 и 12 лет, погибли, уточнили в прокуратуре, а еще два несовершеннолетних и юноша госпитализированы.

"Из них у двоих несовершеннолетних, 2008 и 2011 годов рождения, диагностированы ожоги тела и отравление продуктами горения. Им оказывается медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. Третий пострадавший - 20-летний юноша - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Еще у одного из подростков диагностированы порезы, полученные, когда он выбирался из дома, от госпитализации он отказался, добавили в надзорном органе.