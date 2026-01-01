https://ria.ru/20260101/chp-2065956009.html
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах - РИА Новости, 01.01.2026
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за атаку на Херсонскую область должно затронуть и... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T15:20:00+03:00
2026-01-01T15:20:00+03:00
2026-01-01T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
черное море
дмитрий медведев
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925985_0:258:868:746_1920x0_80_0_0_609f645e1ff753b00ca86e2efdac8f35.jpg
https://ria.ru/20260101/medvedev-2065955148.html
херсонская область
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925985_0:177:868:827_1920x0_80_0_0_303f25746d3f0f94750ae73bf0a16de3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, черное море, дмитрий медведев, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Черное море, Дмитрий Медведев, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Медведев рассказал о возмездии для участников теракта в Хорлах
Медведев: возмездие за теракт в Хорлах должно затронуть всех его участников