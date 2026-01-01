Специалисты восстанавливают энергоснабжение под Туапсе

КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Пятнадцать аварийных бригад восстанавливают энергоснабжение в Туапсинском округе, нарушенное из-за сильного снега, на данный момент без света остаются ряд населенных пунктов, сообщил глава округа Сергей Бойко.
По данным Бойко, в среду северные территории округа остались без электричества из-за сильного снегопада, фиксировались множественные обрывы линий.
"Энергетики, а также коммунальные службы работали всю ночь, и сейчас продолжают трудиться. Задействовано 15 аварийных бригад на всех направлениях. Чтобы они смогли добраться до труднодоступных мест, продолжают работать наши коммунальные, дорожные службы и спасатели. К сожалению, пока всё ещё без света остаются Шаумян, Октябрьский, две Гунайки, Гойтх, Терзиян, Большое Псеушхо, а также Горный, Папоротный и Навагинское", - сообщил Бойко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты, ответственные за энергоснабжение, будут на местах до полной ликвидации аварий.
