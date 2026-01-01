https://ria.ru/20260101/chp-2065951677.html
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре - РИА Новости, 01.01.2026
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре
Большинство посетителей бара в Швейцарии, где в пожаре погибли десятки человек, – молодые люди от 15 до 20 лет, сообщила очевидец событий. РИА Новости, 01.01.2026
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Большинство посетителей бара в Швейцарии, где в пожаре погибли десятки человек, – молодые люди от 15 до 20 лет, сообщила очевидец событий.
"Большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние", - сообщила выживая в пожаре девушка в эфире телеканала BFMTV
По ее словам, люди оказались заблокированы в помещении, началась паника и они стали кидаться к выходам, однако из подвального помещения наружи вели лишь несколько узких лестниц, на многих загоралась одежда и волосы.
По информации девушки, причиной пожара стал вставленный в бутылку шампанского "фонтан", который находился слишком близко к деревянному потолку, который "буквально за 30-60 секунд" загорелся.
По данным правоохранителей, пожар начался в баре в полвторого ночи по местному времени (03:30 мск), погибло "множество десятков" человек, еще порядка ста получили тяжелые ожоги.