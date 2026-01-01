Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре

Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026

Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026

ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Большинство посетителей бара в Швейцарии, где в пожаре погибли десятки человек, – молодые люди от 15 до 20 лет, сообщила очевидец событий.

"Большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние", - сообщила выживая в пожаре девушка в эфире телеканала BFMTV

По ее словам, люди оказались заблокированы в помещении, началась паника и они стали кидаться к выходам, однако из подвального помещения наружи вели лишь несколько узких лестниц, на многих загоралась одежда и волосы.

По информации девушки, причиной пожара стал вставленный в бутылку шампанского "фонтан", который находился слишком близко к деревянному потолку, который "буквально за 30-60 секунд" загорелся.