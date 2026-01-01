Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 01.01.2026 (обновлено: 16:18 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/chp-2065951677.html
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре - РИА Новости, 01.01.2026
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре
Большинство посетителей бара в Швейцарии, где в пожаре погибли десятки человек, – молодые люди от 15 до 20 лет, сообщила очевидец событий. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:50:00+03:00
2026-01-01T16:18:00+03:00
в мире
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940864_0:248:1601:1148_1920x0_80_0_0_5af07b8e2d55e1cffe8c48bf2d45bc53.jpg
https://ria.ru/20260101/shveytsarii-2065942424.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940864_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_7b1ef8b75ae7032d39ecbeca22c5e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Очевидец рассказала подробности о пожаре в швейцарском баре

BFMTV: посетителям бара в Швейцарии, где произошел пожар, было от 15 до 20 лет

© Фото : Valais Cantonal PoliceПолиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Большинство посетителей бара в Швейцарии, где в пожаре погибли десятки человек, – молодые люди от 15 до 20 лет, сообщила очевидец событий.
"Большинству посетителей было от 15 до 20 лет, многие из них несовершеннолетние", - сообщила выживая в пожаре девушка в эфире телеканала BFMTV.
По ее словам, люди оказались заблокированы в помещении, началась паника и они стали кидаться к выходам, однако из подвального помещения наружи вели лишь несколько узких лестниц, на многих загоралась одежда и волосы.
По информации девушки, причиной пожара стал вставленный в бутылку шампанского "фонтан", который находился слишком близко к деревянному потолку, который "буквально за 30-60 секунд" загорелся.
По данным правоохранителей, пожар начался в баре в полвторого ночи по местному времени (03:30 мск), погибло "множество десятков" человек, еще порядка ста получили тяжелые ожоги.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Пожарные рассказали подробности гибели людей при пожаре в баре в Швейцарии
Вчера, 13:17
 
В миреШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала