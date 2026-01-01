https://ria.ru/20260101/chp-2065948497.html
Мэрия Майкопа попросила бизнес помочь в ликвидации последствий снегопада
Мэрия Майкопа попросила бизнес помочь в ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 01.01.2026
Мэрия Майкопа попросила бизнес помочь в ликвидации последствий снегопада
Мэрия Майкопа попросила у представителей бизнеса помощи в ликвидации последствий мощного снегопада, сообщил глава города Геннадий Митрофанов. РИА Новости, 01.01.2026
Мэрия Майкопа попросила бизнес помочь в ликвидации последствий снегопада
Мэр Майкопа попросил бизнес помочь ликвидировать последствия сильного снегопада
КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Мэрия Майкопа попросила у представителей бизнеса помощи в ликвидации последствий мощного снегопада, сообщил глава города Геннадий Митрофанов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал в среду, что Майкоп
и Майкопский район
оказались под воздействием сильнейшего снегопада, осадки прошли и в других районах республики. В Майкопе из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники, там обошлось без пострадавших. Все службы и ведомства в Адыгее были переведены на круглосуточный режим работы. В столице и пяти районах Адыгеи из-за непогоды был введен режим ЧС.
"Уважаемые жители Майкопа, представители бизнеса, управляющих организаций и собственники недвижимости! Мэрия города обращается к вам с просьбой принять участие в ликвидации последствий мощного снегопада", - написал Митрофанов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что коммунальные службы продолжают усиленную уборку, на улицах города работает техника, бригады трудятся круглосуточно. Но масштабы стихии, по его словам, таковы, что невозможно "мгновенно добраться до каждого двора и тротуара".
"Мы просим: жителей города - по возможности выйти и расчистить снег у своих подъездов, на тротуарах рядом с домом. Представителей бизнеса и собственников объектов - обеспечить оперативную уборку прилегающих территорий, входных групп и тротуаров. Управляющие организации - в полном объеме и без промедления выполнить свою прямую обязанность по расчистке территорий, прилегающих к многоквартирным домам", - сказал глава города.
В среду в ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
объявляли экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря по 3 января.