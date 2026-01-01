Мэрия Майкопа попросила бизнес помочь в ликвидации последствий снегопада

Он добавил, что коммунальные службы продолжают усиленную уборку, на улицах города работает техника, бригады трудятся круглосуточно. Но масштабы стихии, по его словам, таковы, что невозможно "мгновенно добраться до каждого двора и тротуара".

"Мы просим: жителей города - по возможности выйти и расчистить снег у своих подъездов, на тротуарах рядом с домом. Представителей бизнеса и собственников объектов - обеспечить оперативную уборку прилегающих территорий, входных групп и тротуаров. Управляющие организации - в полном объеме и без промедления выполнить свою прямую обязанность по расчистке территорий, прилегающих к многоквартирным домам", - сказал глава города.