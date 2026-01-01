На Кубани около 43 тысяч человек остались без света

КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Без света в Краснодарском крае остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В настоящее время без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия – сейчас это делают свыше 120 аварийных бригад", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, за последние дни в Краснодарском крае выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.
Он отметил, что практически во всем крае восстановлена подача тепла, за исключением Белореченского района.
"Делаем все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить жителей теплом. Поручил своему заместителю Евгению Пергуну держать ситуацию на контроле и координировать аварийно-восстановительные работы", - добавил Кондратьев.
В минувшую субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
В среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявляли экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря по 3 января.
