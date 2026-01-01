На Кубани около 43 тысяч человек остались без света

КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Без света в Краснодарском крае остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.