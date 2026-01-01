https://ria.ru/20260101/chp-2065945762.html
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети - РИА Новости, 01.01.2026
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети
Тяжелораненых из Херсонской области перевозят в Крымскую клиническую республиканскую больницу, среди них есть дети, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:00:00+03:00
2026-01-01T14:00:00+03:00
2026-01-01T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
черное море
россия
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети
Среди тяжелораненых в Херсонской области есть дети, их везут в больницу в Крыму