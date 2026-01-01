Рейтинг@Mail.ru
Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/chekhiya-2065988347.html
Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной
Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной - РИА Новости, 01.01.2026
Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной
Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:16:00+03:00
2026-01-01T20:16:00+03:00
в мире
россия
венгрия
чехия
андрей бабиш
виктор орбан
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1920x0_80_0_0_b7d0469fe538ae2ce66a0bfb88509fdd.jpg
https://ria.ru/20250903/orban-2039225954.html
https://ria.ru/20251212/babish-2061543531.html
россия
венгрия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_263:0:2983:2040_1920x0_80_0_0_71de47552e15666481773f7d951a5390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, чехия, андрей бабиш, виктор орбан, владимир путин, нато, facebook
В мире, Россия, Венгрия, Чехия, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Facebook
Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной

Премьер Чехии раскритиковал политиков, пугающих европейцев неизбежной войной

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 1 янв - РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил надежду, что наступивший 2026 год станет годом мира.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, подчеркнув, что Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии
3 сентября 2025, 00:54
«

"В последнее время всё чаще слышатся речи о том, что война неизбежна, что она придет через два-три года. Это безответственная политика. Политики не должны стращать людей войной. Война притягательна для тех, кто ее никогда не испытал. Эти слова голландского философа Эразма Роттердамского очень точно передают поведение безответственных политиков, как будто речь идет о некой абстрактной игре, а не о человеческих жизнях, разбитых семьях и потерянном будущем", - заявил Бабиш в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.

Он также отверг "тезисы о том, что мир - это выражение слабости".
"Справедливый и прочный мир - это обязанность по отношению к нашим детям и их будущему. Я верю в то, что 2026 год станет годом мира", - добавил Бабиш.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"
12 декабря 2025, 00:42
 
В миреРоссияВенгрияЧехияАндрей БабишВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТОFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала