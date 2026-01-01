Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной

ПРАГА, 1 янв - РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил надежду, что наступивший 2026 год станет годом мира.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, подчеркнув, что Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии
3 сентября 2025, 00:54
«
"В последнее время всё чаще слышатся речи о том, что война неизбежна, что она придет через два-три года. Это безответственная политика. Политики не должны стращать людей войной. Война притягательна для тех, кто ее никогда не испытал. Эти слова голландского философа Эразма Роттердамского очень точно передают поведение безответственных политиков, как будто речь идет о некой абстрактной игре, а не о человеческих жизнях, разбитых семьях и потерянном будущем", - заявил Бабиш в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.
Он также отверг "тезисы о том, что мир - это выражение слабости".
"Справедливый и прочный мир - это обязанность по отношению к нашим детям и их будущему. Я верю в то, что 2026 год станет годом мира", - добавил Бабиш.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СМИ: Бабиш опроверг утверждения, что состоит в "клубе Орбана и Фицо"
12 декабря 2025, 00:42