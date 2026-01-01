Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной

«

"В последнее время всё чаще слышатся речи о том, что война неизбежна, что она придет через два-три года. Это безответственная политика. Политики не должны стращать людей войной. Война притягательна для тех, кто ее никогда не испытал. Эти слова голландского философа Эразма Роттердамского очень точно передают поведение безответственных политиков, как будто речь идет о некой абстрактной игре, а не о человеческих жизнях, разбитых семьях и потерянном будущем", - заявил Бабиш в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.