чехия
В Чехии мужчина лишился кистей рук, запустив запрещенный фейерверк
ПРАГА, 1 янв – РИА Новости. Запрещенный фейерверк категории F4 при запуске в новогоднюю ночь взорвался в руках у мужчины и оторвал ему конечности обеих рук в области запястьев, сообщил журналистам пресс-секретарь отделения полиции в городе Ческе-Будеёвице (на юге Чехии), где произошел несчастный случай, Иржи Мацнер.
«
"Мужчина в возрасте 30 лет решил порадовать соседей запуском мощного салюта и выбрал для этого фейерверк категории F4, которая является запрещенной для индивидуального использования. В результате данное устройство взорвалось у мужчины прямо в реках и оторвало ему конечности обеих рук до запястья. Благодаря правильному выбору места запуска фейерверка никто больше от взрыва не пострадал", - сказал Мацнер.
По словам пресс-секретаря, оперативно прибывшие на место происшествия медики оказали мужчине неотложную помощь на догоспитальном этапе, а затем доставили его в отделение травматологии больницы города Ческе-Будеёвице. Мацнер добавил, что полиция расследует это дело как незаконное использование оружия.