В Чехии мужчина лишился кистей рук, запустив запрещенный фейерверк

"Мужчина в возрасте 30 лет решил порадовать соседей запуском мощного салюта и выбрал для этого фейерверк категории F4, которая является запрещенной для индивидуального использования. В результате данное устройство взорвалось у мужчины прямо в реках и оторвало ему конечности обеих рук до запястья. Благодаря правильному выбору места запуска фейерверка никто больше от взрыва не пострадал", - сказал Мацнер.