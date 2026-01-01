Нельзя на деньги чехов покупать оружие для ВСУ, заявил спикер парламента

«

"Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленной войны (конфликта на Украине - ред.). Нельзя деньги наших граждан раздавать иностранным гражданам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда. Абсурдно помогать и раздавать иностранцам сверх нормы, когда мы явно не можем позаботиться даже о собственных людях", - заявил Окамура в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.