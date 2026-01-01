ПРАГА, 1 янв - РИА Новости. Нельзя на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, закупать оружие, которое направляется на Украину для поддержания конфликта, заявил в четверг в новогоднем обращении к согражданам спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.
"Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленной войны (конфликта на Украине - ред.). Нельзя деньги наших граждан раздавать иностранным гражданам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда. Абсурдно помогать и раздавать иностранцам сверх нормы, когда мы явно не можем позаботиться даже о собственных людях", - заявил Окамура в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.
При этом Окамура выразил убеждение, что бизнес с оружием выгоден в первую очередь его производителям.
"Я верю, что наша республика сойдет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к третьей мировой войне. Западная Европа планирует производить и продавать оружие за счет долгов, которые она сама на себя берет. Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса", - сказал Окамура.
По его словам, выгоду от конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
"Пусть воруют, но не у нас, и пусть такой страны не будет в Европейском союзе", - добавил спикер палаты депутатов парламента Чехии.
Украинскому народу же Окамура пожелал скорейшего мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
