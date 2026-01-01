Рейтинг@Mail.ru
Нельзя на деньги чехов покупать оружие для ВСУ, заявил спикер парламента - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/chehija-2065986397.html
Нельзя на деньги чехов покупать оружие для ВСУ, заявил спикер парламента
Нельзя на деньги чехов покупать оружие для ВСУ, заявил спикер парламента - РИА Новости, 01.01.2026
Нельзя на деньги чехов покупать оружие для ВСУ, заявил спикер парламента
Нельзя на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, закупать оружие, которое направляется на Украину для поддержания конфликта,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T19:57:00+03:00
2026-01-01T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чехия
томио окамура
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845940193_0:251:3071:1978_1920x0_80_0_0_41db8106221a874fae32c17d805948db.jpg
https://ria.ru/20251107/rada-2053366218.html
https://ria.ru/20251223/chekhiya-2064005200.html
https://ria.ru/20250302/chekhiya-2002525469.html
украина
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845940193_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b61d14dd5663ee97e591801206d08f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, чехия, томио окамура, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чехия, Томио Окамура, Сергей Лавров, НАТО
Нельзя на деньги чехов покупать оружие для ВСУ, заявил спикер парламента

Спикер парламента Чехии Окамура: нельзя закупать оружие для ВСУ на деньги чехов

© AP Photo / Petr David JosekЗаседание парламента в Праге, Чешская Республика
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 1 янв - РИА Новости. Нельзя на деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, закупать оружие, которое направляется на Украину для поддержания конфликта, заявил в четверг в новогоднем обращении к согражданам спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.
«
"Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленной войны (конфликта на Украине - ред.). Нельзя деньги наших граждан раздавать иностранным гражданам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда. Абсурдно помогать и раздавать иностранцам сверх нормы, когда мы явно не можем позаботиться даже о собственных людях", - заявил Окамура в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook*.
Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии
7 ноября 2025, 10:35
При этом Окамура выразил убеждение, что бизнес с оружием выгоден в первую очередь его производителям.
«
"Я верю, что наша республика сойдет с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к третьей мировой войне. Западная Европа планирует производить и продавать оружие за счет долгов, которые она сама на себя берет. Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса", - сказал Окамура.
По его словам, выгоду от конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
"Пусть воруют, но не у нас, и пусть такой страны не будет в Европейском союзе", - добавил спикер палаты депутатов парламента Чехии.
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину
23 декабря 2025, 09:13
Украинскому народу же Окамура пожелал скорейшего мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Президент Чехии предложил создать коалицию стран, поддерживающих Киев
2 марта 2025, 02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧехияТомио ОкамураСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала