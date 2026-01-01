Рейтинг@Mail.ru
06:08 01.01.2026
Бюджет станет получать от букмекеров и тотализаторов в 60 раз больше
алексей сазанов
Бюджет станет получать от букмекеров и тотализаторов в 60 раз больше

Налоговая нагрузка букмекеров и тотализаторов с 1 января вырастет в 60 раз

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Налоговая нагрузка букмекеров с 1 января 2026 года возрастает в 60 раз: установление налога в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами и введение налога на прибыль по ставке 25% может дать бюджету РФ чуть более 60 миллиардов рублей, соответствующий закон вступил в силу.
Как пояснял Минфин РФ, новый порядок позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, а также обеспечит прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.
Так, если в прошлом году доходы бюджета РФ от деятельности букмекеров и тотализаторов составили порядка 1 миллиарда рублей, то теперь доходы ожидаются на уровне чуть более 60 миллиардов рублей, сообщал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Таким образом, налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы вырастет в 60 раз.
Из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.
Ранее букмекеры платили специальный налог на игорный бизнес, который устанавливали регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Так, ставка налога за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора составляла от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; за один процессинговый центр - от 50 тысяч до 250 тысяч; за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора – от 2,5 миллионов до 3 миллионов, букмекерской конторы - от 9,5 миллионов до 10 миллионов рублей.
С 2026 года размер отчислений букмекеров на спорт увеличится с 2% до 2,25% от общего объема принятых ставок, а с 2028 года - до 2,5%.
